Conaf respondió a críticas: Seguir comprando naves no tiene sentido

El director nacional de Conaf, Aarón Cavieres, descartó en Cooperativa la posibilidad de comprar aeronaves de mayor tamaño para el combate de incendios forestales y destacó que las condiciones climáticas han ayudado a la proliferación de los siniestros.

En conversación con Lo que Queda del Día, Cavieres destacó que "Conaf tiene los recursos suficientes, Conaf opera al igual que los mejores sistemas de combate de incendio en el mundo, con un equipo propio, un equipo arrendado y luego con equipos que se agregan según la contingencia".

Al ser consultado sobre la posibilidad de comprar más aviones para mejorar el trabajo, Cavieres precisó que "nosotros ocupamos el Air Charter, que es el avión más moderno de su clase y uno de los más utilizados a nivel global (...) el Jumbo 747 solo podría operar en Santiago, operaría a gran altura, no tendría ninguna efectividad en el trabajo e incluso sería peligroso para el personal".

"Seguir comprando naves no tiene sentido, las vamos a tener, pero es crítico que no haya incendios. El mejor incendio es el que no ocurre y en ese sentido requerimos la colaboración de todos", indicó.

"En 57 años este fue el diciembre más seco y cálido que hemos tenido. Bajo esa circunstancia, la gran cantidad de pasto seco que hay en todos los cerros, en todos lados, significa que si uno prende un fósforo es como prender bencina", dijo Cavieres.