Intendente no cree que familias desalojen Villa Santa Lucía

El intendente de la Región de Los Lagos, Leonardo de la Prida, afirmó este domingo que "Santa Lucía no ha muerto" ya que no descarta que los pobladores de ese lugar regresen a vivir ahí a pesar de la decisión del Gobierno de relocalizar la villa debido al riesgo de nuevos aluviones en la zona.

"Yo no tengo claridad que más adelante vaya a haber gente instalada en ese lugar. Yo no digo que Santa Lucía ha muerto, para nada. No lo digo porque (...) yo he estado en Chaitén norte y Chaitén sur y sé que las personas van a seguir ahí porque han determinado vivir ahí", dijo.

"Pero hoy, también hay que ser claro, las personas que viven en Santa Lucía tienen mucho miedo porque en la erupción del volcán Chaitén no hubo ningún fallecido y aquí ya llevamos 15 y pensamos que serán más de 20", afirmó el intendente.

En tanto, las autoridades insisten que es imposible quedarse en ese territorio debido a la posibilidad que hay de nuevos aluviones o inundaciones dado que dentro de las próximas horas se avecinan intensas precipitaciones, lo que ha obligado a mantener la condición de alerta temprana preventiva para la región general, sobre todo en la provincia de Palena.

Al respecto, De la Prida indicó que "entrando al verano el tiempo sigue malo, con frente cálidos que es peor aún porque significa que la línea de hielo, la isoterma está mas arriba lo que significa que llueve en lugares más altos, no cae nieve y por eso genera reblandecimiento de terreno y cae más agua y esto afecta la gran cantidad de sedimento de barro que cayó de este cerro que se vino abajo".

Avanza el abastecimiento de sectores aislados

En tanto, respecto al abastecimiento de localidades aisladas por la catástrofe -las comunas Palena y Fuateleufú- el alcalde de ésta última, Fernando Erwin Grandón, entregódetalles sobre el proceso.

"El transporte principal de abarrote y todo eso es por Argentina. El combustible y gas viene por Aysén y el gas está en la espera de un bypass, no ha llegado todavía pero debiera legar dentro del día 26", informó.

A ocho días no se han vuelto a encontrar nuevas victimas fatales en la zona afectada poo el aluvión, donde se sigue desarrollando el proceso de búsqueda normal mientras las lluvias así lo permitan.