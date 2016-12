Polémica en torno a acreditación del Instituto Profesional Los Leones

Versiones de prensa informaron este martes que la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) rechazó acreditar al Instituto Profesional Los Leones tras detectar que parte de su informe de autoevaluación había sido copiado de otro documento perteneciente a la Universidad Las Américas.

Ante dicho trascendido fuentes de la CNA salieron a descartar la existencia de un "plagio" e indicaron que, si bien se detectó una copia de textos, este elemento no es determinante para la decisión de certificar o no la calidad del plantel.

Las mismas fuentes señalaron que el proceso de evaluación aún está en curso y dentro de las próximas semanas se entregará el informe final.

En la misma línea, indicaron que si el IP Los Leones no obtiene la acreditación será debido al no cumplimiento de las condiciones de calidad mínimas que se exigen y no a la referida copia.

Sin perjuicio de los apoyos internos que puede otorgar cada institución a sus alumnos, la acreditación por parte de la CNA es un requisito para las ayudas estudiantiles -becas y créditos- que concede el Estado, y también lo será en 2017 para el acceso a la gratuidad, según lo que se aprobó en el Congreso vía glosa presupuestaria.

Desde el Instituto Profesional, la directora de Comunicaciones, Ana Elisa Gómez, explicó que "hubo un uso indebido de parte de una funcionaria nuestra que es parte del equipo editor del último documento, donde ella hace un uso indebido de algunos textos de otro informe y lamentablemente ella hace este uso indebido sin comunicarle a nadie del equipo y de la institución".

Respuesta de la CNA

Asimismo, desde la CNA indicaron que la resolución final sobre la acreditación de este plantel no ha sido entregada a la institución, lo que debiera ocurrir de aquí a un par de semanas.

La secretaria ejecutiva de la CNA, Paula Beale, precisó que "todos los institutos profesionales son analizados en razón de criterios que son de carácter público y que están publicados en nuestra página web".

"Incluyen 24 parámetros distintos, que se relacionan no solamente con los informes que se generan durante el proceso, sino que también con otros aspectos concretos como los resultados académicos, la dotación docente, la administración de recursos, entre múltiples otros factores", dijo.

"Cuando la institución reciba esta resolución va a poder hacer uso de los derechos que la ley le ofrece para poder reclamar esta decisión y que son el recurso de reposición y el recurso de apelación", sostuvo.

Por su parte, la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, planteó que "lo que sí se hace es exigir acreditación para el recibir ayudas estudiantiles, por lo tanto por eso es importante que los estudiantes se informen muy bien respecto de que instituciones están acreditadas o no están acreditadas, no solamente por la calidad de la institución sino que porque eso les va a permitir acceder a beneficios estudiantiles".