Fuego cruzado en Chile Vamos por termoeléctrica Los Rulos para Limache

El alcalde de Limache, Daniel Morales (RN), criticó la decisión del Gobierno de incluir a la "Termoeléctrica Los Rulos" en la oficina de gestión de proyectos sustentables, que incluye más de 200 iniciativas en rubros como la minería y la energía.

El proyecto ha sido fuertemente criticado por agrupaciones medioambientales y también por autoridades, entre ellas el alcalde Morales, pero su inclusión en la mentada oficina -presentada esta semana- implica su probable agilización.

"Esta oficina apunta, fundamentalmente, a aprobar aquellos proyectos que sean esencialmente sustentables, y entendemos que este proyecto no reúne esos requisitos. Acá hay una clara contradicción del proyecto de comuna que se quiere", dijo Daniel Morales.

Nuestro compromiso es conquistar el desarrollo y derrotar la pobreza antes que termine la década. Para eso, debemos reactivar el crecimiento económico. Hoy firmamos el proyecto de Ley de Agenda Proinversión, y Decreto que crea la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables: GPS pic.twitter.com/LtMrxLH7bJ — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) 14 de mayo de 2018

A este respecto, el ministro del Interior, Andrés Chadwick (UDI), señaló que "existe una institucionalidad ambiental" y, por ende, no corresponde al Gobierno pronunciarse "sobre la conveniencia o no de un proyecto, mientras no termine el proceso de la institucionalidad ambiental ".

Consultado sobre el cruce de opiniones con el alcalde, Chadwick señaló que "no hay sectores políticos cuando se trata de respetar la institucionalidad".

El proyecto "Termoeléctrica Los Rulos" cuenta hace dos años con un estudio de impacto ambiental favorable, y el Tribunal Ambiental tiene la última palabra sobre su implementación.