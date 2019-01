Cerca de 35 toneladas de basura dejaron las celebraciones de Año Nuevo en la Torre Entel y el proceso de retiro de estos desechos no se aplicó un plan de reciclaje. El director de Aseo, Mauricio Valenzuela, explicó que las empresas encargadas de recoger el vidrio no tienen la capacidad logística para llevárselo, mientras que en el caso del cotillón no hay interés por parte de las compañías. Escucha el informe de Ignacio Dourthé.

