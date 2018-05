Gobierno alista Reforma Tributaria con "principios de crecimiento económico"

El Presidente Sebastián Piñera y el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, se reunirán en la tarde de este miércoles en La Moneda para definir aspectos escenciales de una pronta reforma tributaria con "principios de crecimiento económico", según detalló el Gobierno.

La cita está pactada a las 16:00 horas y se espera que se zanjen los plazos y los pilares en la materia, que debería presentarse en la previa de la cuenta pública.

La ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, confirmó que "se van a fijar justamente cuáles van a ser las modificaciones que queremos proponer al Parlamento para tener una reforma tributaria que tenga principios de crecimiento económico, pero también mejor a la que hoy existe y que ha sido criticada por amplios espectros de la sociedad porque es una reforma que no quedó bien hecha".

Oposición ya adelanta que no aceptará rebajas a los impuestos

En el programa de Gobierno ya se delineaban los cambios y se apuntaba a la simplificación, integrar los regímenes tributarios y –lo más polémico- disminuir los impuestos de un 27 a un 25 por ciento.

En esto último no hay coincidencia con la oposición que ya trabaja asesorada por el ex subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco

"Evidentemente que el gobierno lo ha sabido, se lo hemos comentado al ministro de Hacienda y a los distintos ministros con los que hemos estado, no hay piso para una rebaja", adelantó el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Pablo Lorenzinni (DC).

Y agregó: "Todo Chile está en estos momentos con un déficit potente, parte es culpa de nuestro gobierno también, hay que reconocer los hechos y desde ese punto de vista hoy día no me parece, no están los votos y allí no lo vamos a ver. El resto, simplificar, esas situaciones sí, pero bajar impuestos no".