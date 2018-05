Felipe Larraín post Harvard: Por supuesto que el Presidente me dio todo su apoyo

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, volvió a referirse a la polémica generada por el viaje que realizó a un encuentro de ex alumnos de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, y que, según denunció el martes el Partido Socialista ante la Contraloría, fue financiado con platas públicas.

Larraín asistió esta mañana al seminario "¿Por qué triunfan los países?", organizado por la Cámara Chilena de la Construcción y realizado en el centro de eventos CasaPiedra. Al término de su exposición conversó con la prensa durante siete minutos, insistió en acusar "pequeñez política" de la oposición y afirmó que espera no tener que referirse de nuevo a este asunto.

"Yo tengo una gran tranquilidad: dormí bien anoche, vine a este seminario, los atiendo (a los periodistas) en la misma forma como los he atendido siempre... Yo sabía que me iban a preguntar esto, así que no tengo problemas", afirmó.

🔵Ahora: Ministro de Hacienda Felipe Larrain por polémico viaje a Harvard: "Estoy tranquilo, dormí bien, el Presidente Piñera me dio todo su apoyo". @Cooperativa pic.twitter.com/m8kQ2FeJyU — Felipe Gallegos (@FelipeGallegos7) 9 de mayo de 2018

Consultado por si conversó con Sebastián Piñera sobre esta polémica en una reunión que tuvieron ayer por la tarde en el Palacio de La Moneda, el secretario de Estado respondió: "Por supuesto que se tocó el tema, y el Presidente me ha dado todo su apoyo, por supuesto" (sic).

"Les quiero decir una cosa: yo no voy a tomar mis decisiones pensando en las pequeñeces de algunos, que a lo que aspiran es a enlodar a otros para tratar de avanzar políticamente. Yo voy a seguir trabajando como siempre y, ante una invitación de este tipo creo que lo adecuado era ir", remató.

PS presenta nuevos antecedentes a Contraloría

Pese a la señalada intención de Felipe Larraín de dar por cerrado el tema, la bancada de diputados del PS volvió a concurrir hoy a la Contraloría, donde entregó nuevos antecedentes sobre las presuntas "anomalías en la función pública del viaje privado realizado con fondos públicos.

La presentación fue encabezada por el diputado Leonardo Soto.

Diputado @LeoSotoChile presenta recurso en CGR para que @Min_Hacienda responda sobre otras actividades que tuvo el Sr. Ministro al Alumni Day 2018 de la Universidad de Harvard, y que fue financiado con fondos públicos pic.twitter.com/MM8n0JLPAM — DiputadosPS (@bancadaPSchile) 9 de mayo de 2018