Recién nombrado seremi de Salud no asumirá por falsear currículum

La intendenta de Coquimbo, Lucía Pinto, confirmó que el recién nombrado seremi de Salud, Matías Letelier, no asumirá el cargo luego que se comprobara que omitió información relevante en sus antecedentes personales.

La jefa regional solicitó a Letelier, militante de Evópoli y odontólogo de profesión, no asumir el cargo en el que fue designado el pasado día lunes, luego que se conocieran algunas irregularidades que presentaba el curriculum del profesional, como cursos realizados en el extranjero que no son reconocidos en Chile, entre otras cosas.

"He tomado la decisión que Matías Letelier no asuma como el próximo secretario regional ministerial de Salud. Tras una conversación que mantuvimos y conocer que él habría omitido información relevante en sus antecedentes personales, llegamos a la decisión que lo mejor será que dé un paso al costado y no asuma en el cargo", dijo Pinto.

La autoridad regional dijo que en los próximos días se nombrará al seremi de Salud de Coquimbo.