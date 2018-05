Viaje de Larraín a Harvard: Timonel RN minimizó envío de antecedentes al CDE

El presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, minimizó este domingo el hecho de que el Ministerio Público haya enviado al Consejo de Defensa del Estado (CDE) antecedentes de la indagatoria que realiza por el polémico viaje del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, a la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, utilizando recursos públicos.

"La Fiscalía manda la información porque está obligada, la ley la obliga", señaló Desbordes.

"Cuando se hace una denuncia en donde pudiera haber un delito de aquéllos que le corresponde intervenir al Consejo de Defensa del Estado, el fiscal está obligado a informar al Consejo", añadió.

El también diputado explicó que el Ministerio Público "no tiene que hacer una análisis de si hay o no presunción, si hay o no hechos que podrían revertir carácter de delitos. Basta con que tome conocimiento de una denuncia de este tipo".

Desbordes insistió además que a estas alturas ya "no tiene ningún sentido" seguir discutiendo por esta materia, pues el ministro Larraín "ya pagó completamente el viaje".

Para el presidente de RN, Mario Desbordes, no tiene sentido seguir hablando del tema pues el ministro Larraín ya pagó los dineros correspondientes a este viaje. (Foto: ATON/Archivo)

Para el abogado Luis Mariano Rendón, cuya querella gatilló la investigación contra el ministro, la movida de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Centro Norte es un paso importante, que manifiesta la existencia de eventuales delitos.

"Es evidente que hay caracteres de delito en los hechos que se han denunciado. Dentro de eso, un paso importante es poner los antecedentes en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado. En este caso, precisamente por el tipo de delito, una malversación de caudales públicos, es el interés fiscal el que estaría siendo perjudicado y, por lo tanto, es importante que el Consejo analice los antecedentes y decida si se hace parte como querellante también", señaló el jurista.

Diputado PS: "Los hechos no respaldan lo que el ministro dice públicamente"

Por su parte, el jefe de la bancada de diputados socialistas, Manuel Monsalve, dijo que Larraín es el único responsable de que este tema siga en la palestra, pues no reconoció su error e insiste en una postura que no se condice con los hechos, que es que viajó invitado como ministro y no como ex alumno.

"Yo creo que él ha profundizado el conflicto. Creo que si él hubiese actuado con la humildad desde un inicio, de reconocer que cometió un error y buscar la forma de corregirlo, esto se hubiese resuelto mucho antes", manifestó el legislador, quien, junto a su par Leonardo Soto, llevaó primeramente este tema a la Contraloría.

Monsalve sostuvo que "el ministro ha querido insistir en una tesis que los hechos no respaldan. Ha dicho 'yo viajé como ministro', (pero) los hechos no respaldan lo que el ministro dice públicamente".

"La verdad es que al error que cometió le está agregando una posición que, a vista de todos los chilenos, hace que el ministro aparezca además como que está mintiendo", remató el diputado.