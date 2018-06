Gobierno denunció ante la Fiscalía mal uso de imprenta de la Segegob

La Moneda denunció ante la Fiscalía Centro-Norte la impresión de afiches de "No + AFP" y contra la sociedad controladora de Colo-Colo, Blanco y Negro, en la imprenta de la Secretaría General de Gobierno mientras estuvo a cargo la ex ministra Paula Narváez en el segundo período de Michelle Bachelet.

A esta denuncia se suma la contratación de tres trabajadores a honorarios que no tienen respaldo de las labores que desarrollaron y que fueron precandidatos a las elecciones parlamentarias del año pasado, lo que quedó refrendado en una auditoría de la Contraloría General de la República que detectó mal uso de recursos públicos entre enero y junio de 2017.

El subsecretario general de Gobierno, Emardo Hantelmann, explicó que "nos corresponde a nosotros, como funcionarios públicos, la obligación de tomar las medidas que correspondan".

La autoridad añadió que "primero determinamos los sumarios administrativos correspondientes para determinar las causas de las responsabilidades que tengan que ver con funcionarios que hoy estén cumpliendo funciones dentro del Ministerio, y nuestro equipo jurídico identificó que hay indicios que eventualmente podrían constituir delitos, por eso hoy nos hemos presentado ante el Ministerio Público".

Consultado por los tipos de delitos que podrían darse, el subsecretario respondió que "no nos corresponde a nosotros manifestarnos respecto a ese tema. Lo que yo puedo decir es que la Contraloría determina que hubo mal uso de recursos públicos".

Ahora la Fiscalía Centro-Norte deberá designar a un persecutor para indagar los posibles delitos funcionarios y entre quienes podrían ser citados a declarar se encuentra la ex vocera de Gobierno Paula Narváez, el ex subsecretario Omar Jara y el ex director de la División de Organizaciones Sociales Camilo Ballesteros.