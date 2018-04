Luego que el obispo Juan Barros desestimara que presentó su renuncia al papa Francisco para continuar al frente de la diócesis de Osorno, el vocero de los Laicos de esa comuna, Juan Carlos Claret, manifestó que esperan que "Juan Barros no sea el nuevo Pablo Guede de la Iglesia chilena". Esto en el sentido que espera que el trabajo de Charles Scicluna en Chile tenga un "efecto real" que termine con la salida del obispo, y no como lo ocurrido con el técnico de Colo Colo, cuya renuncia no fue aceptada por el presidente del club.