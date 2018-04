Obispo formado por Karadima: Si no fui lúcido con lo que ocurría, debo asumir esa responsabilidad

El obispo de Linares formado por Fernando Karadima, Tomislav Koljatic, aseguró a Cooperativa que si no fue "lo suficientemente lúcido" para comprender lo que sucedía en la Parroquia de El Bosque, respecto a los abusos perpetrados por el ex párroco, él asumirá la responsabilidad frente a lo que ocurrió.

Koljatic era parte del "círculo de hierro" de Karadima junto a Juan Barros, Andrés Arteaga y Horacio Valenzuela en la parroquia El Bosque, todos denunciados como encubridores de los abusos sexuales cometidos por el sacerdote.

Luego que el papa Francisco convocara a Roma a los obispos chilenos para adoptar medidas al corto, mediano y largo plazo tras la indagatoria realizada por Charles Scicluna respecto a los abusos al interior de la Iglesia chilena, Koljatic dijo estar "en una actitud muy positiva de acoger plenamente lo que el santo padre nos va a pedir y pidiendo también que nos pongamos en un estado de oración".

"El papa quiere que hagamos discernimiento juntos y en eso estamos, y bueno, si he cometido errores o no he cumplido bien mi misión, por supuesto, eso es parte de lo que el Señor nos pide a todos nosotros", agregó.

Koljatic sostuvo que "el punto es si tal vez yo no fui lo suficientemente lúcido para comprender lo que estaba ocurriendo y, si es así, evidentemente tengo que asumir esa responsabilidad".