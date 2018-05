Presentaron proyecto para quitar nacionalidad por gracia de Ricardo Ezzati

Las senadoras Ximena Rincón (DC) y Adriana Muñoz (PPD) presentaron un proyecto que busca revocar la nacionalidad por gracia otorgada en 2006 al actual arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, tras los cuestionamientos por su apoyo al obispo de Osorno, Juan Barros.

La idea de este proyecto surgió la semana pasada con una recolección de firmas en el Parlamento con el apoyo del Frente Amplio, pero que no llegó hasta la presentación de una inicativa.

Sin embargo, este miércoles Rincón planteó que "la nacionalidad por gracia se da a aquellas personas que en virtud de sus méritos, de sus aportes al país, de su destacada labor, de su contribución, merecen el reconocimiento de la nacionalidad chilena".

"La verdad es que en el último tiempo no es lo que acontece con el señor Ezzati, no solo con los casos que hemos conocido, no solo por la información que él conoció del caso del monseñor Juan Barros, sino que por sus intervenciones ante la opinión pública", precisó.

En paralelo, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que modifica el Código de Procedimiento Civil, para así eliminar los privilegios de las autoridades religiosas en procesos judiciales.

La iniciativa, que fue presentada por el diputado independiente René Saffirio, será discutida próximamente en la Sala de la Cámara Baja.