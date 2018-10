Funcionarios del Cread de Playa Ancha en alerta por despido de 40 trabajadores

Los funcionarios del Sename se declararon en "estado de alerta" y comenzaron un proceso de movilización, frente a las desvinculaciones que se aplicarán a 40 personas pertenecientes al Cread de Playa Ancha, como parte de la reestructuración del servicio, de cara a la implementación de cuatro residencias a nivel regional.

Según explicó Jorge Borreda, presidente de la Asociación de Trabajadores del Sename (Antrase), en los últimos días se llamó a cerca de 40 trabajadores administrativos a entrevistas individuales con la dirección regional, y se les informó que no continuarán requiriendo sus servicios para 2019, porque no eran el perfil para los cargos del nuevo Sename.

Borrada explicó que "esto pasa a llevar todos nuestros derechos laborales. Son funcionarios que están bien evaluados, que no tienen sumarios, no tienen ninguna situación irregular como para decir que no están renovando porque hay un sumario, etc".

"Se están vulnerando los derechos básicos de los trabajadores", agregó.

Según el dirigente, esto afectaría a puestos laborales como portería, secretaría, encargados de bodega y personal contable, entre otros, lo que correspondería a cerca del 80 por ciento de quienes cumplen funciones.

Este miércoles realizarán una jornada de reflexión para tratar la situación que aqueja al servicio y no descartan paralización.