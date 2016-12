Gabriel Boric mandó "a la cresta" al ministro de Justicia

El diputado independiente Gabriel Boric mandó hoy, literalmente, "a la cresta" al ministro de Justicia, Jaime Campos (Partido Radical).

Boric reaccionó indignado al escuchar una intervención del secretario de Estado respecto al caso Sename en una sesión especial convocada en la Cámara Baja.

"El domingo fui a conocer el Centro Galvarino, donde murió esta niña Lissette (Villa). Pensé encontrar un orfanato de ésos que narraba Charles Dickens y no encontré eso", contó Campos.

"Encontré un centro ordenado, no vi los hacinamientos que algunos atribuyen y, perdónenme, tenía hartas más comodidades que las comodidades que yo tuve en el internado del Liceo de Hombres de Talca", agregó el ministro.

Estas declaraciones se conocen sólo 24 horas después de que la Fiscalía confirmara que formalizará por torturas a cinco personas relacionadas con el deceso de Lissette Villa, luego de que el Servicio Médico Legal revelara que la causa de su muerte fue "asfixia por sofocación producto de compresión mecánica externa".

Campos dijo que el centro donde murió Lissette no es un "orfanato" del estilo de las narraciones del escritor inglés Charles Dickens. (Foto: Agencia UNO)

Según se indicó, ante un arrebato de ira de la niña de 11 años, dos cuidadoras (Conne Fritz y Thiare Oyarce, quienes serán imputadas) la pusieron en el suelo, boca abajo y se subieron encima de ella, en su espalda, para inmovilizarla, provocándole incluso una fractura de costilla.

"¡Que se vaya a la cresta!"

Boric respondió con molestia y estupor a las afirmaciones de Jaime Campos: "Me parece insólito que dejemos pasar lo que acaba de decir el ministro. Es una cuestión que escapa a toda norma. Es de una desfachatez, de una desvergonzura (sic) tremenda", señaló el diputado.

"Que venga un ministro de Estado a decirnos que el centro donde murió Lissette es mejor que el internado donde él estudió... ¡Que se vaya a la cresta!", espetó el ex presidente de la FECh en medio de infructosos "llamados al orden" de quien presidía la sesión.

La diputada Marcela Sabat (RN) también rechazó las declaraciones de Campos, indicando que "un ministro que, hoy día vemos, se compara con niños del Sename, un ministro que hoy día establece al lugar donde murió Lissette como un gran lugar, modesto pero en buenas condiciones, un lugar que demoró meses en tener una directora titular, que tiene miles de informes de la Contraloría General de la República que establecen que ese lugar no puede seguir funcionando".

"Sin embargo, el ministro lo considera un buen hogar. Es un ministro que lamentablemente no tiene idea de lo que está pasando en el Sename hoy día", añadió.

Tras ser consultado sobre el incidente, Campos aseguró que no lo escuchó y que está "un poco sordo", reiterando que la situación del Sename "no corresponde a la visión dantesca que se ha ido instalando en el último tiempo, es todo lo que yo he dicho. En algunos aspectos es infinitamente mejor al internado del Liceo de Hombres de Talca, donde estudié durante cuatro años sin ser yo un menor vulnerado ni vulnerable y proveniendo de una familia más que acomodada, ya que durante cinco años yo me eduqué sin ninguna calefacción y sin tener agua caliente".

"Sintamos el dolor como propio"

Gabriel Boric utilizó su cuenta de Twitter para profundizar sobre el episodio e hizo una autocrítica por haber contribuido a distraer la atención del "problema de fondo" que supone la mala calidad de la institucionalidad de la protección de la infancia en Chile, al haber reaccionado por "impotencia y rabia".

Hay días en este lugar en que la impotencia y la rabia se vuelven incontenibles. Con las palabras del Ministro hoy fue uno de esos. — Gabriel Boric (@gabrielboric) 20 de diciembre de 2016

El problema de estas polémicas es q se pierde de vista el fondo, la urgencia que debiera convocarnos. Pido disculpa por contribuir a esto. — Gabriel Boric (@gabrielboric) 20 de diciembre de 2016

Entonces, volvamos a lo importante. ¿Qué hacemos? Son + d 400 niñ@s muertos porq no estuvimos a la altura. Y esa es solo la punta dl iceberg — Gabriel Boric (@gabrielboric) 20 de diciembre de 2016

Creo que lo 1ero, es que dimensionemos el problema, sintamos el dolor como propio. — Gabriel Boric (@gabrielboric) 20 de diciembre de 2016