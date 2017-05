Sename anunció cierre de centro de Coanil debido a "torturas"

La directora metropolitana del Servicio Nacional de Menores (Sename), María José Montero, anunció el cierre del centro Alihuén de Coanil, ubicado en la comuna de Buin.

La medida, que se ejecutará en un periodo máximo de 30 días, se debe a la denuncia de maltratos contra tres jóvenes con discapacidad cognitiva que residían en el cuestionado recinto.

"Nos reunimos con la plana mayor de Coanil y le comunicamos nuestra decisión como Servicio Nacional de Menores de dar cierre a la residencia de Alihuén durante la administración provisional que ejercemos como Sename", contó Montero.

Los 16 internos, entre ellos seis menores, serán trasladados a otras residencias que cumplan con el perfil de atención que se requiere.

La polémica se generó luego de que se difundieran videos en los que se veía a jóvenes con discapacidad intelectual severa, siendo reducidos y amarrados boca abajo a una camilla, acción que Coanil explicó como "contención".

Sin embargo, Montero enfatizó en que "que sean sacados de contexto es imposible, o sea, los videos están absolutamente claros. Y en cuanto a que esto se aplique en otros, no sé si ellos lo aplicarán en otros centros, pero nosotros como Servicio Nacional de Menores no lo avalamos, esto no es contención, esto es tortura", enfatizó.

INDH no descarta nuevos casos

Por este caso, el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó acciones judiciales-Entre ellas, un recurso de amparo que iba a ser tramitado hoy. Sin embargo, los alegatos se suspendieron a la espera de un informe de Tribunal de Familia.

En este escenario, el director del INDH, Branislav Marelic, advirtió que "no descartamos que puedan existir más víctimas en este mismo centro y también en otros centros, no solamente de la red Conail, sino a lo largo de la red Sename.

"Nosotros como Instituto hemos estado realizando una red de observación desde enero, que ha sido planificada desde agosto del año pasado, y en este proceso hemos revelado bastantes casos graves", indicó.

Tras esto, llamó a que si "funcionarios o familiares conocen casos de similar características, que se acerquen al Instituto Nacional de Derechos Humanos a denunciar estos casos".

Por su parte, el abogado de Coanil, Miguel Chávez, evitó ahondar en el caso y explicó que "este no es un problema de opiniones, es un problema de derechos y sobre el derecho se pronuncian los tribunales y eso es lo que vamos a pedir, pronunciamiento de los tribunales".

"Hay una declaración de la semana pasada y a eso me atengo, ni hay ninguna vulneración", puntualizó.

En paralelo, en la Corte de Apelaciones de Santiago se tramita un recurso de protección presentado por la ONG Emprender con Alas, quien fue la primera en denunciar este caso ante en INDH.