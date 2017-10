Caso Luchsinger Mackay: Todos los imputados fueron absueltos

El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco absolvió a los 11 comuneros mapuche imputados por el crimen del matrimonio Luchsinger Mackay tras el juicio oral desarrollado desde agosto pasado.

El juez José Ignacio Rau fue el encargado de leer el veredicto señalando que las pruebas presentadas no permitieron formar convicción en los magistrados sobre la culpabilidad de los acusados, además de cuestionar la principal prueba de la Fiscalía: la declaración de José Peralino.

"La única fuente de información de la que derivan todas las demás probanzas de imputación respecto de la participación de los acusados está constituida por las dos declaraciones de José Peralino Huinca prestadas en fase de investigación, pero la declaración del 8 de noviembre de 2013, a juicio de estos sentenciadores, adolece de vicios de ilegalidad que impiden otorgarle mérito probatorio", dijo el magistrado.

"Resultaba imprescindible la existencia de elementos de prueba obtenidos a través de otras fuentes probatorias diferentes y autónomas que permitieran corroboraran el contenido de dichas afirmaciones, lo que no ocurrió en este juicio", añadió.

El tribunal determinó así la absolución y la inmediata liberación de Francisca Linconao Huircapan, Aurelio Catrilaf Parra, Eliseo Catrilaf Romero, Hernán Catrilaf Llaupe, Sabino Catrilaf Quidel, Sergio Catrilaf Marilef, José Arturo Cordova Tránsito, José Manuel Peralino Huinca, José Tralcal Coche, Juan Tralcal Quidel y Luis Tralcal Quidel.

Jorge Luchsinger: No esperábamos mucho del sistema procesal

Las reacciones no se hicieron esperar y el hijo del matrimonio de colonos, Jorge Luchsinger, comentó que "hay otras entidades que tienen que dar explicaciones, no nosotros", y además llamó a una "revisión del sistema procesal completo".

"No esperábamos mucho del sistema procesal desde el principio, logramos condenar a una persona y ahora el sistema determinó que ninguno de ellos es culpable. En este momento no sé lo que vamos a hacer, no hemos conversado, no habíamos visto qué iba a pasar en caso de lo que pasó ahora, así que nos tendremos que sentar con calma analizar eso", sostuvo.

Mientras, en la vereda contraria, los familiares y amigos de los imputados que llegaron al tribunal para conocer esta determinación, celebraron la decisión del tribunal.

La vocera de la machi Francisca Linconao, Ingrid Conejeros, valoró el fallo, pero pidió la renuncia de dos fiscales acusándolos de realizar un montaje.

"Los defensores han demostrado la inocencia de los imputados en este caso. Ha quedado establecida la maldad, la inoperancia, la falta de rigor con la cual han operado los fiscales Alberto Chiffelle y Luis Arroyo, para perseguir y condenar al pueblo mapuche", comentó la vocera.

"Han hecho un montaje, han estado utilizando de manera burda, de manera irregular, a una persona para establecer un montaje. Queremos exigir la renuncia de los dos fiscales que han montado esto", añadió.

Mientras, la propia Francisca Linconao acusó mentiras de parte de las policías y del Ministerio Público, y a causa de ello tuvo que pasar varios meses en prisión.

"Los fiscales mienten, los carabineros mienten, la PDI mintió. Nosotros sufrimos, yo sufrí nueve meses en la cárcel y no debí estar ni una hora en la cárcel porque soy inocente, no tengo nada que ver con la muerte de Luchsinger Mackay, siento que haya pasado eso, pero no es posible que se condene a personas inocentes", dijo la autoridad mapuche, quien además acusó "racismo" de la Fiscalía y pidió la salida de los fiscales Chiffelle y Arroyo.

Otro de los imputados, Sergio Catrilaf, aseveró que "esto claramente era un montaje y no podíamos estar aguantando tanto avasallamiento por parte del Estado, era una persecución política, quedó claro y lo dijo el mismo fiscal Arroyo si mal no me equivoco esas sus palabras textuales fueron 'Sergio es el líder de su comunidad y además el que elabora las ideas de su comunidad'".

"Eso es un claro indicio de que hay una persecución política en nuestra contra", dijo.

Después de cuatro años de investigación y 35 jornadas de juicio oral, este miércoles se dio a conocer el veredicto sobre los 11 comuneros mapuche imputados por el crimen del matrimonio Luchsinger Mackay, ocurrido en el fundo La Granja Lumahue de la comuna de Vilcún en 2013.

El próximo 14 de noviembre se conocerá el fallo completo de este caso.

Caso investigado por ley Antiterrorista

La Fiscalía confiaba en que los acusados serían declarados culpables, pues consideraba que existían pruebas directas y que uno de los coimputados, José Peralino, había inculpado a los otros acusados, aunque posteriormente se desdijo de esa declaración y aseguró que fue forzado a entregar esa versión.

Durante la jornada del martes, cuando se desarrollaron los últimos alegatos en la causa, no asistieron algunos de los persecutores de la Fiscalía de Alta Complejidad, lo que fue interpretado por los abogados defensores como un signo inequívoco de que los acusados serían absueltos, lo que finalmente ocurrió.

"Me parece que es un síntoma de lo más probable de que ocurra en esta causa que sea la absolución, y nos llama la atención que no sean capaces de dar la cara y manifestar ante la opinión pública todos los errores que fueron manifestados en este juicio", dijo el defensor Sebastián Saavedra.