Jaime Orpis: "Llegó el momento de que se conozca la verdad completa"

El ex senador de la UDI Jaime Orpis insistió en su inocencia en la víspera de la audiencia de preparación del juicio oral en su contra en el caso Corpesca, donde el Ministerio Público pide 21 años y un día de cárcel.

La Fiscalía imputa a Orpis por defraudación fiscal por más de 307 millones de pesos, cohecho y delito tributario -tras recibir pagos de Corpesca mientras se tramitaba la Ley de Pesca-, y por beneficiarse del pago de honorarios a asesores externos del Senado. Todo, pidiendo boletas ideológicamente falsas para respaldar los fondos.

El ex parlamentario difundió este domingo un video de casi tres minutos, donde reconoce "haber desviado fondos públicos para financiar deudas de campaña", pero asegura que "hace más de dos años los restituí al Senado".

"Sin embargo, el proceso en mi contra ha sido una persecución arbitraria y discriminatoria", fustigó, y negó "con total convicción las acusaciones en los delitos tributarios y cohecho".

En cuanto a la tramitación de la Ley de Pesca, afirma que "existió un acuerdo entre el Gobierno y una parte de la oposición, en cuya negociación no participé, de las 870 indicaciones, no presenté ninguna".

"Tengo la conciencia tranquila, no fui comprado y no me he enriquecido en ninguna de mis actuaciones como senador de la República", expresó.

"No tengo ahorros, autos nuevos ni yates"

Explica que sus "deudas de campaña, propias y ajenas, las sigo pagando hasta hoy, la Fiscalía conoce mis declaraciones de patrimonio y el informe de la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera, sabe que vivo en la misma casa hace 30 años, que no tengo ahorros, que jamás he tenido autos nuevos, ni yates".

"Sin embargo, vemos una estrategia comunicacional que apunta a que el financiamiento de la campaña (electoral) fue un pretexto para solventar gastos personales", acusó.

"Ha llegado el momento en que la ciudadanía y la justicia conozcan la verdad completa", sentenció Orpis.

En el marco del caso Corpesca, el mes pasado Francisco Mujica, ex gerente general de la empresa, fue condenado a un total de tres años de pena remitida por soborno y delitos tributarios, en un juicio abreviado tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía.