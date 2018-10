Ximena Rincón criticó "deleznable" estrategia de defensa de Jaime Orpis

La senadora Ximena Rincón (DC) criticó la postura de la defensa del ex senador Jaime Orpis, quien asegura que existió un acuerdo político en aprobación de la Ley de Pesca y que buscará comprobarlo al citar a diversos parlamentarios a declarar.

La defensa del desaforado senador se encuentra definiendo las pruebas y los testigos que declararán en el juicio, apuntando a la existencia de un acuerdo entre todos los sectores y que no recibió coimas de Corpesca para tomar esta decisión.

Rincón planteó que le "parece una jugada en verdad deleznable lo que ha hecho la defensa del senador Orpis y la condeno. No solo estoy dispuesta, voy a ir a declarar. No fui parte de un acuerdo, no me siento parte de ningún acuerdo, porque creo que era una pésima ley, lo sostengo".

"Creo que tiene que revisarse todo lo que ahí se hizo y se llama daño reputacional, contra Ximena Rincón, porque el titular queda en la retina de los que la leen", añadió.

"Llamar a declarar a Ximena Rincón en la Ley de Pesca me parece que es de verdad una vergüenza. Yo no fui parte de ningún acuerdo, porque voté en contra y creo que es una ley deleznable", precisó la parlamentaria.

Además de Rincón, serán citados Jorge Pizarro (DC) y Ricardo Lagos Weber (PPD), además de los ex senador Ignacio y Patricio Walker (DC), Fulvio Rossi y el actual ministro de Justicia, Hernán Larraín (UDI).