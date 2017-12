Defensa de Francisca Linconao: Anulación fue "sorpresiva", pero se demostrará su inocencia

Renato González, defensor público regional y abogado de la machi Francisca Linconao, reconoció que fue "algo sorpresiva" la determinación de la Corte de Apelaciones de Temuco de anular la sentencia que la absolvió, junto a otros 10 acusados, en el marco del caso Luchsinger Machay, pero se mostró convencido de que podrán demostrar su inocencia.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el defensor manifestó que fue "algo sorpresivo, la verdad esperábamos que se confirmara el fallo de primera instancia, y con la machi solo tuve oportunidad de conversar en la misma audiencia, cuando se dio lectura al fallo, así que no hemos tenido tiempo de reflexionar mucho más", relató.

"Aunque suene un poco cliché, uno sólo puede respetar los fallos de los tribunales, lo que no significa que uno esté de acuerdo con aquello. Dicho eso, consideramos que muchos de los argumentos utilizados no llevaban necesariamente a la nulidad, porque no son trascendentes para anular un juicio de esta naturaleza", sentenció González.

El abogado informó además que "la prueba que se vio en el primer juicio, va ser la misma prueba que se va a ver en el segundo juicio. Nosotros (las defensas), y en lo particular yo, estoy absolutamente convencido de que la conclusión va a ser la misma: la inocencia de la machi Francisca Linconao, que ha luchado por que se le reconozca su inocencia desde el primer día", aseguró el defensor.

"A la machi ya le han hecho dos juicios, este va a ser el tercer juicio de la machi Francisca Linconao por hechos relacionados a este tema, y en los dos juicios anteriores -incluyendo el anulado- ha sido absuelta", recordó.

En el diálogo, González descartó creer que haya habido presiones políticas a decisión del tribunal y valoró la independencia de los jueces.