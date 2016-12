Diputado Rivas fue condenado como autor de injurias contra Luksic

El diputado Gaspar Rivas fue declarado culpable por el delito de injurias contra el empresario Andrónico Luksic.

"Sobre la participación del querellado en los hechos, no cabe duda que prácticamente toda la prueba presentada por la querellante lo mencionan y vinculan directamente como el autor de las expresiones vertidas en los medios de comunicación social", dijo el juez del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Aravena.



Tras esto, señaló que "conforme a lo anterior, se declara que se condena al acusado Gaspar Alberto Rivas Sánchez como autor de un delito de injurias graves cometidos a través de medios de comunicación social".

La audiencia de este viernes comenzó a las 09:00 horas y era la última instancia de alegatos por la querella que presentó el empresario contra el parlamentario, quien fue condenado por el tribunal.

El tribunal fijó para el próximo 28 de diciembre la lectura de sentencia del desaforado diputado.

Rivas: No me arrepiento

A la salida de tribunales, el diputado se refirió al fallo asegurando que "yo siempre he dicho que las condenas o los fallos en tribunales hay que cumplirlos, yo los acato. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo".

"Mi línea de conducta, la forma en que me he comportado en política -siempre tajante, siempre apuntando a quienes me parecen que no tienen un actual correcto- yo la voy a mantener", sostuvo.

Tras esto, recalcó que "no me arrepiento, voy a mantener mi línea de conducta dura y confrontacional... Podemos conversar eventualmente la utilización de ciertas palabras, pero yo no voy a cambiar en un ápice".

"Soy el primer parlamentario que está condenado. Resulta bastante irónico que habiendo muchos parlamentarios que tienen causas objetivamente más graves que las que hoy día se me imputaban a mí, hoy día se paseen impunemente por el Congreso", puntualizó el parlamentario.

La defensa del diputado pidió rebajar la condena solicitada por los abogados de Luksic de tres años de presidio más el pago de una multa de 150 UTM (casi siete millones de pesos), considerando como atenuante que Rivas no se opuso a ser desaforado. A cambio, piden que sean 41 días de reclusión nocturna domiciliaria.

Querellante: "Todos tenemos dignidad"

El abogado querellante, Hugo Rivera, se mostró conforme con la decisión del juez afirmando que "da una tranquilidad escuchar el razonamiento del tribunal".

"Yo creo que ya está bueno, hay que empezar a entender que el delito de injuria que afecta el honor está afincado en la dignidad del ser humano y todos tenemos dignidad. A eso de que no había la intención de injuriar produce a ratos risa e irritación", sentenció.