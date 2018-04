Larraín: Dichos sobre jueces fue opinión personal, pero hay que dejar fuera el amiguismo

Tras la polémica generada por sus declaraciones donde afirmó que "la mayoría de los jueces son de izquierda", el ministro de Justicia, Hernán Larraín, no se retractó de sus dichos, aunque sostuvo que fue "una opinión personal expresada en forma privada".

Las palabras de Larraín las entregó en la jornada de clausura del cónclave programático de la UDI en Punta de Tralca, al referirse al anuncio de una serie de cambios que el Gobierno considera hacer al sistema de nombramiento de magistrados y notarios.

A través de un comunicado, el titular de Justicia pidió "ordenar un debate destinado a perfeccionar nuestro sistema de justicia" y llamó a que "no se queden en lo circunstancial de una opinión personal expresada en forma privada".

"Lo que he sostenido y mantengo, es que el actual sistema de designación de los jueces y de los notarios está agotado y que éste debe cambiar por un mecanismo que deje fuera la influencia política y el amiguismo", aseveró.

El secretario de Estado agregó que "no puede ser que un gobierno de izquierda nombre jueces de izquierda y uno de derecha nombre jueces partidarios. Lo que Chile merece, y está en el eje de mis declaraciones de día de ayer, es tener buenos jueces, por encima de sus ideas políticas particulares".

Mis declaraciones han originado críticas que acepto sin reclamos. Solo digo que lo central de ellas es que el sistema de nombramiento de jueces es muy discrecional y lo vamos a cambiar por uno transparente y meritocrático. Ni jueces de izquierda o de derecha, solo buenos jueces — Hernán Larraín F. (@HernanLarrainF) 9 de abril de 2018

Asociación de Magistrados: "El sistema de nombramiento no da para más"

Por su parte, el presidente de la Asociación de Magistrados, Álvaro Flores, afirmó en El Diario de Cooperativa que si bien las declaraciones de Larraín fueron "desafortunadas e injustas" y da por superado el asunto, reconoció que es necesario modificar el sistema de nombramiento de jueces.

Al ser consultado por las polémicas palabras de Flores, aseguró que "lesiona en buena medida la credibilidad de la magistratura de los jueces en su conjunto. Nosotros hemos abogado siempre por defender imparcialidad e independencia".

"Es una frase desafortunada e injusta, porque esas declaraciones son claramente erróneas (...) Estamos prohibidos legalmente de tener militancias y de involucrarnos en cuestiones de orden políticos", explicó.

Indicó que lo ocurrido "ha sido un paso en falso del ministro (Larraín)" y que "doy por superado el asunto".

Sin embargo, el presidente de la Asociación de Magistrados reconoció que es necesaria una modificación al sistema de nombramientos del Poder Judicial: "Hay un aspecto del diagnóstico del ministro en que sí coincidimos, que es el que el sistema de nombramiento no da para más".

"Es un sistema muy antiguo, no ha sido nunca modificado", indicó Flores, añadiendo que "hay mucha opacidad en cuanto a que no hay justificación en las designaciones, no hay claridad sobre que se esté operando sobre criterios de méritos y conocidos por la ciudadanía".

"Estamos completamente insatisfechos con el sistema de nombramiento", sentenció.