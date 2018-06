Temuco: Declaran culpables a dos de los cuatro imputados por torturas y muerte de menor

El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco declaró culpables a dos de los cuatro imputados por el caso de torturas y muerte de un menor de 13 años en el sector de Pedro de Valdivia de la capital de la Región de La Araucanía, ocurrido en diciembre de 2016.

Cabe recordar que el crimen ocurrió cuando la víctima, un adolescente con síndrome de Asperger que asistía a un centro del Servicio Nacional de Menores (Sename) -organismo que es parte querellante en la causa-, fue sindicado de haber abusado sexualmente de una niña de cinco años, hecho que fue desacreditado tras haber sido investigada la denuncia.

Pese a ello, la familia de la menor decidió "tomar la justicia por su cuenta": amarró al menor a una silla, lo torturó por 12 horas y lo asfixió con un cojín y una bolsa de nylon en la cabeza.

Finalmente, tras 25 días de juicio, la justicia declaró culpables de los delitos de sustracción de menor con homicidio y sustracción de menores con graves daños a los padres de la niña, Abraham Bravo y Pablo Morales.

En tanto, los otros dos imputados, Víctor Chanqueo y Johana Mora, fueron absueltos y dejados en libertad.

Defensa demandará al Estado de Chile

Una vez conocido el veredicto, el abogado de Johana Mora, Víctor Contreras, dijo que "la misma prueba del Ministerio Público ha demostrado de forma fehaciente que mi representada no tuvo ningún tipo de agresión respecto del menor, sino que ella solamente se limitó a estar en su casa con sus hijas".

"El Ministerio Público ha actuado de forma temeraria al presentar acusación y llevar a mi representada a juicio, por lo que esta defensa solicitó que se condene expresamente en costas y eventualmente, una vez que esté en ejecutoría, vamos a proceder a una demanda al Estado", informó.

La Fiscalía pide cadena perpetua para los imputados.

"Miedo profundo"

La abogada Patricia Cuevas, quien defendió a Chanqueo -absuelto-, aseguró que su defendido era también un menor del Sename, amigo de la víctima y que nada tuvo que ver en el asesinato.

"Fue un miedo que él no pudo superar y ese miedo se ve avalado por las versiones de dos testigas que son claves, que estuvieron ahí, que vinieron acá llorando en el tribunal y dijeron que ellas no podían, en esa situación, ayudar al menor, porque había una situación de violencia extrema que estaban presenciando y no se quisieron exponer a esa misma situación", argumentó la defensora.

"Es muy valorable que el tribunal reconozca el miedo profundo que sintió mi representado, que lo llevó a declarar el mismo día contando todo lo que había pasado y a señala, en todo momento, que él tuvo siempre miedo de que Pablo Morales le hiciera lo mismo que le estaba haciendo a su amigo", agregó.