[Audio] Hombre que afirma ser el ganador del Kino: "Yo jugué esa combinación" - Cooperativa.cl

Javier Zapata es el hombre que afirma haber ganado los más de 2.400 millones de pesos en el Kino, pero con un boleto que está en muy malas condiciones. En conversación con Cooperativa, el hombre de 40 años dijo que "(la lotería de Concepción) no es una empresa seria, qué quiere que le diga. Esa combinación la jugué con mi hija y mi señora, tengo todos los papeles. Yo tiré los números esos, le pasé el vale a la señorita y le dije: 'Me juega estos números, por favor'. Estoy tranquilo porque el que está haciendo fraude es la lotería que no quiere pagarnos. Me negaron las cámaras".