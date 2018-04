La increíble historia del ganador del Kino por $2 mil millones: Encontró el boleto en la basura

El pasado 4 de marzo el sorteo de Kino entregó un multimillonario premio de $2.402.907.254, pero el ganador no apareció.

El caso se convirtió en noticia pues desde la fecha del sorteo hay un plazo único de 60 días para el cobro del premio y solo queda un mes para esa fecha.

Pero este viernes una persona aseguró ser el dueño del boleto vendido en Los Ángeles, región del Biobío.

Se trata de Javier Zapata, un agricultor de 40 años que dijo haber encontrado el cartón en la basura y dañado. Aunque afirmó que él jugó el Kino pues son los números que siempre utiliza.

"Hicimos una limpieza con mi señora adentro de unos cuadernos viejos que tenía mi hija y por error se fue ahí entremedio. Nunca pensé que iba a estar ahí", relató a Cooperativa.

Según su relato, encontró el billete el lunes, "pero no había querido hacerlo público porque se me había perdido el cartón".

Pese a haber encontrado el boleto, Zapata se enfrenta a una gran dificultad, pues no puede cobrar el millonario premio porque algunos números se borraron.

Ante ello presentó como evidencia un boleto anterior con los mismos números ganadores.

En caso que no acepten como válido el ticket, Zapata dijo que no le queda más que "resignarse no más. Si no nos pagan vamos a seguir jugando, y si las suerte nos vino ahora más adelante Dios nos dará otra oportunidad".

Según las bases de Lotería, "el cobro de premio podrá hacerse efectivo presentando el recibo ganador de manera íntegra, es decir, que no presente ilegibilidad, mutilaciones u otras alteraciones que no permitan validar el premio".

"Si hubiere dudas sobre la autenticidad del recibo presentado en el cobro, no se pagará el premio hasta comprobar fehacientemente tal autenticidad", dictan las reglas del juego de azar.