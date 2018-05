La ex Presidenta Michelle Bachelet se reunió con sus ex ministros y ministras este miércoles en la sede de su nueva fundación -que aún no tiene nombre- en Las Condes. En la cita, la ex ministra Paula Narváez dijo que "hablamos de las distintas áreas de trabajo que va a tener esa fundación y cada uno de los ex ministros y ministras estableció sus ideas en torno a esas áreas".