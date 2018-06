Vocera Feminista: "El Presidente no se está haciendo cargo de nuestras demandas"

La nueva marcha feminista y paro nacional está convocado para el próximo miércoles 6 de junio a las 11 horas, y en esta línea, la vocera de la Coordinadora Feminista Universitaria (Cofeu), Amanda Mitrovic, analizó la cuenta pública del Presidente Piñera, asegurando que el Mandatario no se está haciendo cargo de sus demandas.

"No esperábamos mucho de la cuenta pública, sabíamos que no iban a haber anuncios importantes (...) Creemos que el Presidente nuevamente no se está haciendo cargo de nuestras demandas y no está nombrando la educación no sexista", aseguró Mitrovic.

Además la vocera agregó que "no se está refiriendo acerca de las disidencias sexuales y los diferentes estamentos de mujeres que queremos incorporar en las demandas que se están levantando hoy. Si el Presidente Piñera no lo está entendiendo, vuelve a ser muestra de que nosotras no tenemos nada que dialogar con el Gobierno".

"No se soluciona el problema de fondo"

El decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Central, Marco Moreno, señaló que por primera vez se ve una intención de avanzar en el diálogo por parte de las autoridades, sin embargo, aseguró que con el discurso del Presidente Piñera en la cuenta pública, no se soluciona el problema de fondo.

"Creo que en esta oportunidad hay guiños más explícitos a intentar avanzar en resolver el problema, por lo menos en tratar de ofrecer una solución, cosa que no ocurrió en su administración anterior. Si bien no se soluciona el problema de fondo, por lo menos intenta enfrentar la 'ola' feminista", aseguró Moreno.

Las manifestaciones a lo largo del país en torno a la "Educación no sexista" continúan, y la próxima marcha, del 6 de junio, está convocada a realizarse en las principales ciudades del país.