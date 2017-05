Senado realizará este martes polémico homenaje a Agustín Edwards

A las 18:00 horas de este martes se llevará a cabo en la sala del Senado un homenaje al fallecido dueño de El Mercurio, Agustín Edwards, tras la petición realizada por la bancada UDI, hecho que fue rechazado por el Colegio de Periodistas.

Familiares de Edwards y directivos de El Mercurio están invitados al acto, que se realizará al terminar la sesión de este martes.

Uno de los impulsores del homenaje, Iván Moreira (UDI), aseveró que "los que están en contra de este homenaje son los mismos que se dan codazos para aparecer en las portadas del diario El Mercurio. Las descalificaciones son de ciertos sectores que les cuesta entender con altura de miras la verdadera historia, no la historia que se escribe por la izquierda y con la mano izquierda".

Por su parte, el presidente del Senado, Andrés Zaldívar (DC), recalcó que "no es un homenaje del Senado; es un homenaje que ha solicitado uno de los comités, la UDI, en relación a la persona de Agustín Edwards, pero no es un homenaje del Senado. Por supuesto que me corresponde como presidente del Senado presidir la Sala".

El Colegio de Periodistas llamó a los "senadores demócratas" a no participar, añadiendo que Edwards "no es, precisamente, alguien que concite la unión de los ciudadanos. El reconocimiento fehaciente de su rol en la desestabilización y derrocamiento de un Gobierno democráticamente electo (de Salvador Allende), que derivó incluso en la clausura por 17 años el Congreso Nacional, no lo hacen merecedor de tal acto".

La presidenta de la instancia, Javiera Olivares, emplazó a "los senadores demócratas, respetuosos de la libertad de expresión y los derechos humanos, a rechazar este acto a través de su ausencia y dar de esta forma una clara señal al país y a las futuras generaciones de chilenos y chilenas sobre los principios fundamentales que están en juego".

Agustín Edwards, empresario y propietario de El Mercurio SAP, falleció el 24 de abril a los 89 años.