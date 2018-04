Experto negó "discriminación arbitraria" contra haitianos en la reforma de Piñera

El abogado Jaime Esponda, asesor jurídico de la Organización Internacional para las Migraciones, consideró un "avance" para Chile la reforma migratoria propuesta por Sebastián Piñera, y negó que sus medidas contengan una "discriminación arbitraria" contra los ciudadanos de Haití.

"Chile avanza en dos sentidos", dijo el experto, señalando, en primer lugar, que "por fin el Congreso discutirá una ley migratoria que tiene perspectivas de ser aprobada, en reemplazo de la legislación vigente desde hace más de 40 años".

En segundo lugar, "en relación con las medidas administrativas, nos parece muy importante el anuncio de un proceso de regularización masiva de extranjeros actualmente en situación de irregularidad, que les va a permitir el acceso a derechos sociales a esas personas", señaló Esponda a Cooperativa.

El experto advirtió, sin embargo, que para esto último "los plazos (90 días) son muy breves y tendrá que procederse con medidas que signifiquen un refuerzo de la actual planta de funcionarios del Departamento de Extranjería y Migración, para poder dar abasto frente a lo que va a ser una enorme irrupción de personas en situación de irregularidad".

"Esperamos que esto resulte; es una medida muy importante, porque la irregularidad es una de las principales causas de afectación de los derechos humanos de estas personas (...) y no me cabe duda de que se van a presentar muy rápidamente en Extranjería para dar a conocer su situación, y se puede requerir reforzamiento de los equipos", insistió.

Sobre Haití

El jurista recalcó además que no ve rasgos de discriminación arbitraria en la exigencia de visa a para los ciudadanos de Haití, ni en la limitación de 30 días de estadía para su visa de turista.

"Desde el punto de vista de la OIM -(Organización Internacional para las Migraciones) que es un organismo de las Naciones Unidas- nadie podría discutir el derecho del Gobierno de exigir visas a determinados países". A la vez, hasta ahora "existían sólo tres países que no exigían visa a los ciudadanos de Haití: Chile, Argentina y Ecuador", recordó.

Por otro lado, "cuán abierta o restrictiva tiene que ser la normativa de ingreso a un país es una discusión, esencialmente, política, relacionada con las consecuencias que, para el país y para los derechos de los migrantes, pueden producir normas de ingreso y residencia más o menos restrictivas".

"El derecho también es discriminatorio: dice 'ésta es la regla general, pero se exceptúan tales y cuáles...' Lo importante es que no sea una discriminación arbitraria, y yo no alcanzo a pensar que aquí (respecto a las medidas para Haití) haya arbitrariedad; lo que sí me parece es que el Gobierno, en su explicación, no ha dado todos los fundamentos o antecedentes. Al presentar la medida el Presidente de la República no dio todos los argumentos", especuló el letrado.