INDH evalúa acciones legales por retención de haitianos en Aeropuerto de Santiago

Abogados y funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) visitaron este martes a un grupo de 61 haitianos que aún se mantenían retenidos desde el viernes en el Aeropuerto de Santiago luego de que personal de Extranjería de la PDI le negara el ingreso a 169 personas de ese país por tener documentación fraudulenta en relación a las reservaciones hoteleras.

Los abogados y funcionarios del INDH visitaron a estos ciudadanos haitianos, señalando que estaban en condiciones inhumanas, sin ingerir alimentos desde su arribo y sin un lugar para dormir, por lo que evaluarán acciones legales.

"Constatamos las condiciones en que se encuentran, que a nuestro juicio son pésimas condiciones, condiciones inhumanas. Son personas que no han tenido un lugar adecuado para dormir, para hacer sus necesidades básicas, no se les ha dado alimentos y hay que tener en cuenta que estas personas están en esta condición desde el 2 de marzo", dijo Alexis Aguirre, coordinador nacional de vulneración de derechos de inmigrantes del INDH.

"Tomando estos relatos vamos a evaluar las acciones legales que correspondan porque creemos que es una situación que ha vulnerado los derechos de las personas migrantes. Situaciones como esta no se pueden volver a repetir, la obligación de reembarque de las aerolíneas es inmediata, por lo tanto no es posible que tengamos personas desde el 2 de marzo en estas condiciones", añadió el abogado.

Haitianos no han recibido explicaciones

Los afectados estuvieron retenidos desde el viernes en el sector poniente de la zona de embarque, custodiados por personal de la PDI, sin poder acceder a su equipaje o a alimentación, a la espera de poder regular su situación.

Jean Charles Parm es uno de los haitianos retenidos y su primo, Smith, dijo que no les han dado ninguna explicación.

"Queremos saber más o menos qué día van a devolverlos, porque si ellos están pasando hambre puede venir alguien, o si muere alguna persona, se van a complicar las cosas. Por eso quiero saber más o menos como está mi primo (...) Él está aquí adentro, porque me mandó un mensaje (diciendo) que están sufriendo y quieren saber que decisión se toma con ellos. De la empresa, de la Policía no me han dicho nada", dijo Smith.

Desde la PDI evitaron referirse al tema y en la víspera, mediante un comunicado, explicaron que lo ocurrido es un procedimiento normal cuando una persona no cumple con los requisitos para ingresar al país según la ley migratoria.

Los 61 haitianos que se mantenían retenidos fueron embarcados durante la tarde de este martes de retorno a su país.