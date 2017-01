Luke, Leia, Vidal y otros nombres "raros" inscritos en 2016

Luke y Leia, dos nombres clásicos de "Star Wars", Nirvana, Zlatan y Vidal son algunos de los nombres más "raros" que aparecen en la lista divulgada por el Registro Civil con las inscripciones de recién nacidos del año 2016.

La saga cinematográfica además inspiró a los padres que usaron Han, mientras que el fútbol -además del nombre del sueco y el apellido del astro chileno como nombre- tiene "representantes" como Gary, Alexis, Alexii, Beckan y Beckham.

La lista incluye además nombres como Rihana, Rihanny, Pn y Alonsso.

También hay uso de guiones para unificar nombres usualmente compuestos, como María-José, María-Paz, Ana-María, Ana-Paula, José-Pablo, Juan-José o José-Pedreo.

Además, aparecen diversas derivaciones de una misma palabra, como las inscripciones de Yeicko, Yeickol, Yeico, Yeicoff, Yeicol, Yeicott, Yeicov, Yeikob y Yeikol.

Otro caso que destaca es el nombre Monserrat, que tiene otras 15 variaciones:

Moncerrath

Monserraht

Monserrate

Monserrath

Monserrathe

Monserrats

Monserratte

Monsrrat

Monsserath

Monsserrath

Monttserrat

Monseratt

Monserratt

Montsserrat

Monzerratt

El Registro Civil recordó que sus funcionarios "tienen la facultad de no inscribir nombres que causen un menoscabo a los niños. Pero si los papás insisten con un nombre que cause menoscabo, el proceso se deriva a un juzgado civil, donde un juez es el que autoriza o no dicha inscripción".