Auto terminó volcado en Américo Vespucio con Bilbao tras accidente

Un accidente de tránsito durante la madrugada de este jueves dejó una persona con lesiones leves en la intersección de las avenidas Américo Vespucio con Francisco Bilbao, en la comuna de Las Condes.

Según información preliminar, el hecho ocurrió presuntamente cuando uno de los vehículos no respetó una luz roja y terminó impactando a otro automóvil -en el que viajaba un sólo ocupante-, que terminó volcado producto de la colisión.

Uno de los testigos señaló a Cooperativa que "estábamos en este semáforo esperando la luz verde por Bilbao para bajar. Cuando da la luz verde empezamos a avanzar y yo me percato que viene este auto gris de norte a sur, muy, muy rápido, que no iba a parar, o no alcanzaba a parar, y yo me detuve, pero don Óscar (el conductor del vehículo chocado) siguió adelante, y (el primer vehículo) lo impactó de lleno. Hizo que se diera vuelta."

El conductor del automóvil volcado constató lesiones "por unos cortes en las manos y dolores en la espalda", pero son de carácter leve.

En Bilbao hay solo una pista habilitada hacia el sector poniente y, en Vespucio, una pista habilitada hacia el sector sur. Carabineros dirige el tránsito para evitar congestión.