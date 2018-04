Carabineros detuvo a cinco personas tras portonazo en Maipú

La madrugada de este jueves se confirmó la detención de cinco delincuentes tras el robo con intimidación de un vehículo en la comuna de Maipú.

La víctima relató a Cooperativa que al estacionarse frente a su domicilio fue intimidado por tres sujetos "que empezaron a golpear con las armas los vidrios hasta que me abrieron una puerta.

"Me llegó una patada, me pegaron con el arma en la cara y me bajaron", contó el conductor.

El capitán de Carabineros, Andrés Morales, explicó que tras realizar diversos procedimientos "se logró la detención de los sujetos a la altura del Termina Pesquero".