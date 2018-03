Cochamó: Turista argentino está desaparecido desde hace 8 días

El ciudadano argentino Enrique Leopoldo Kempel de 63 años se encuentra desaparecido desde hace 8 días en la alta cordillera del sector Paso El león, en la comuna de Cochamó, en la región de Los Lagos.

Fue visto por última vez el martes 6 de marzo, por lo que sus amigos presentaron una denuncia por presunta desgracia en el retén de Carabineros del sector.

Patricia Montero, dirigente vecinal y encargada de la posta de la localidad afirmó que Kempel, salió con la idea de conocer un sector que se llama Pampa Linda en las inmediaciones de Paso El León, pero no regresó, "no llegó a ningún paso fronterizo y no hay señales de vida por ninguna parte".

Patricia Montero comentó que el lugar hacia el cual se dirigió es peligroso, "estaba sin carpa, él es instructor de alta montaña y ski, pero por la cantidad de días que han transcurrido pensamos que algo no está bien. Él antes de partir se cayó del caballo y se hizo sangrar la nariz y se fue así".

Carabineros de Paso El León se comunicó con la Décima zona policial Los Lagos y solicitó apoyo aéreo para buscar al extraviado.