Justicia quitó la custodia a tíos que cuidaban a bebé que fue abusada sexualmente

El Tribunal de Familia de Valparaíso determinó quitar la custodia de los tíos de una pequeña de un año y cinco meses luego de que se detectara que la menor había sufrido abusos sexuales.

El director regional del Sename, Rachid Alay, confirmó que la justicia "decretó que la niña fuera trasladada inmediatamente a una residencia (del Sename) en base a las diferentes situaciones que observó la dirección regional en términos de las características del caso, mientras la justicia investiga dicha denuncia".

La decisión del tribunal se ejecutará "en las próximas horas", informó la autoridad regional quien añadió que "decretó una supervisión extraordinaria a los organismos colaboradores intervenientes en este caso, que por cierto son más de uno".

La investigación está a cargo de la fiscal María Loreto Herrmann, quien, apenas recibida la denuncia del centro médico, envió la orden de investigar a la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI.

También se dispuso diligencias que deben ser cumplidas por el Servicio Médico Legal (SML).

La familia cuidadora de la pequeña dijo que ellos avisaron al hogar Conin respecto de la condición en la que se encontraba la niña y, según ellos, no les hicieron caso, por lo cual fueron hasta el Hospital Carlos van Buren y el consultorio donde le realizan los exámenes que dan cuenta del abuso sexual.

"En el consultorio me dijeron que daban un informe y no me lo dieron, y el consultorio presentó la demanda, pero no la puso completa como fue, porque ni siquiera puso que estuvo en Conin", expresó Nitza, pareja del tío de la niña, a Cooperativa.

La mujer añadió que "ella para mí es mi hija, tengo dos hijas. Trato de evitar que no sufra, darle el cariño, la preocupación y todo lo que uno puede darle como madre".

La menor se encontraba con los cuidadores en un hogar de Cerro La Cruz desde enero pasado.

Cabe recordar que un tío abuelo de la menor que solicita su custodia tiene antecedentes de abuso sexual infantil, por lo que le ha sido rechazada la petición en dos ocasiones.