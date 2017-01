Lota: Arresto domiciliario para contador municipal acusado de violación

Formalizado por el delito de violación con fuerza y con arresto domiciliario total quedó el contador auditor acusado de violar a una estudiante menor en práctica de 17 años al interior del edificio municipal de Lota.

Rodrigo Valencia Gonzáles, de 37 años, fue formalizado y la Fiscalía pidió su prisión preventiva. Sin embargo, al no contar con el informe del Servicio Médico Legal, el tribunal optó por decretar arresto domiciliario.

El fiscal de Coronel, Julio Sánchez, apeló en audiencia esta medida para que sea la Corte de Apelaciones de Concepción la que resuelva.

"El recurso ya fue presentado, se apeló verbalmente en la audiencia y eso dice que mientras no esté ejecutoriada esa resolución, la situación de tensión respeto al imputado se mantiene", comentó el persecutor.

Desde la defensa del imputado aseguraron que la prisión preventiva es excesiva, ya que los antecedentes en la carpeta no acreditan el delito como fue presentado.

"La resolución estaba dentro de las posibilidades que tenía la defensa. En esta etapa inicial de la investigación los antecedentes, desde el punto de vista de la objetividad, racionalidad y proporcionalidad, no permiten dar por establecido un delito tan grave como un delito de violación" aseguró la abogada del imputado.

Esposa del acusado: Confío plenamente en él

En tanto, Mónica Ruiz, esposa del acusado y madre de sus dos hijas, aseguró que confía plenamente en su marido.

"Me atrevo a decir que confío plenamente en él. Es un buen padre, no tengo ningún problema en que mi hija salga con él, es un buen proveedor, un buen marido. Yo de verdad no entiendo por qué esta situación se está dando, por qué razón esta persona dijo estas cosas, porque, si se dieron cuenta, no existen los antecedentes que acrediten una violación", dijo Ruiz.

Se espera que en los próximos días el tribunal de alzada penquista revise la apelación. En tanto el sujeto, que no presentaba antecedentes penales, sigue detenido en la unidad de enfermería de la Cárcel de Coronel.