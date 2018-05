Pozo Almonte: Prisión preventiva para guardia que violó y grabó ataques a menor

Fue formalizado por los delitos de abuso sexual, violación impropia y producción de material pornográfico infantil el guardia de seguridad de iniciales R.A.G de 40 años, quien fue denunciado por sus propios compañeros de trabajo al encontrarle un pendrive en donde almacenaba imágenes de violación a una menor de edad.

En la audiencia de formalización llevada a cabo durante este jueves en el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte, el fiscal (s) de la comuna, Javier Gutiérrez, describió dos videos contenidos en el dispositivo incautado.

En el primero, según el persecutor, se aprecia al imputado realizándole sexo oral a la menor. En el segundo registro, la menor es quien realiza dicha acción.

En primera instancia no se constató la participación del sujeto, ya que no se aprecia la cara del imputado en el video, pero fue el testimonio de su pareja quien ayudó a la policía a situar al imputado "a lo menos en la situación del delito de violación, ya que no se ve el rostro pero ella reconoce su voz", indicó Gutiérrez.

La defensa

La defensa argumentó que los medios probatorios (imágenes denunciadas por los compañeros) fueron ilegítimos, ya que los compañeros siguieron navegando entre los documentos del dispositvo aún cuando sabían que no era lo que buscaban.

Se apuntó, además, a que la forma en que denunciaron el hecho, que fue copiando las imágenes en otro pendrive, los dejaba incurriendo también en el delito de "promoción, divulgación y almacenamiento de pornografía infantil".

"Aquí se cuestionó presisamente la obtención de los medios que se usaron para imputarle responsabilidad en estos hechos, además de la ausencia de la multiplicidad de antecedentes para acreditar participación en los delitos de violación impropia", expresó Gabriel Carrión, Jefe de Estudios Regional de la Defensoría Penal Pública.

Tras la medida cautelar, la defensa solicitó el cambio de celda para el imputado, ya que luego de ser derivado a otro módulo durante el día lunes, fue agredido por algunos reclusos. El juez lo concedió.