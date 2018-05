Suprema reconoció problemas en "registro de pedófilos": Se actualizarán datos en 20 días

El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, se comprometió a que, en un plazo de 20 días, se actualizará la información del "registro de pedófilos", tras reclamos por inconsistencias entre el número de condenados por delitos sexuales contra menores y el listado de inhabilidades en el ámbito educacional que maneja el Registro Civil.

En abril pasado había cerca de 132 personas que no estaban en el padrón, pese a estar imposibilitados de hacerlo.

Tras reunirse con los diputados de Renovación Nacional, Marcela Sabat y José Miguel Castro, para tratar esta situación, Brito ordenó que un equipo de la Corte Suprema y del Registro Civil revise toda la información que hay y se analice cómo opera el sistema para detectar los problemas.

Según la diputada Sabat, debe existir una mejor coordinación entre ambas instituciones: "El presidente de la Corte Suprema nos ha anunciado que en un plazo de 20 días, a más tardar, él va a tener esta actualización completa".

"Creemos que es importantísimo, que es prioritario, que este registro no vuelva a tener ninguna inconsistencia, que esta superposición de datos debe darse en forma constante y dentro del plazo legal que se establece para que esta información sea ingresada en los plazos que hemos dicho, que la ley establece y que el Poder Judicial debe, además, tener actualizado este registro y coordinado más su trabajo en información con el Registro Civil", manifestó la parlamentaria.

"Es una herramienta súper buena si estuviera siendo bien usada"

Mientras que la presidenta de la agrupación "No Más Abuso Sexual Infantil", Claudia Guerrero, dijo que es urgente que se regularice el listado de inhabilidades.

Destacó que "la importancia del registro es vital y es una herramienta súper buena si estuviera siendo bien usada. El tema es que cada vez que nosotros dejamos libre, por ejemplo, teníamos un psicólogo que trabajaba con niños que trabajaba con niños y estuvo ocho meses sin ser ingresado en el Registro de Inhabilidades y el otro, más grave aún, es un profesor de Lenguaje que fue condenado y no fue incluido y que hoy está haciendo clases con menores de edad".

"Imagínense lo terrible que es que un condenado, con este tipo de características, que trabaja derechamente con niños, no esté dentro de Registro de Inhabilidades, puede seguir trabajando con ellos. Esa es la importancia", recalcó Guerrero.

Por su parte, la abogada de la Clínica Jurídica de la Universidad Católica y asesora de la Fundación Amparo y Justicia, María Elena Santibáñez, existe una serie de errores que permite que ocurran estas situaciones.

"Ocurre que, a veces, la Fiscalía no lo solicita por error y, a veces, el tribunal, aunque no lo solicite la Fiscalía, lo da, pero es más difícil. O sea, si la Fiscalía no lo solicita, el tribunal probablemente no lo dé. Ese es un caso", indicó.

La jurista añadió que "una segunda opción en que se produzcan esta descoordinación tendría que ver con casos en que, por ejemplo, solicitándose con el fiscal y otorgándose por el tribunal, no se deje constancia de eso en la sentencia".

El "registro de pedófilos" fue creado en 2012 y, desde esa fecha, hay más de 6.000 condenados que pueden quedar inhabilitados de forma temporal o perpetua.