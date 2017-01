Desconocidos dispararon perdigones a carabineros en la provincia de Arauco

Un grupo de sujetos realizó una emboscada a Carabineros la tarde de este miércoles, en el sector de Curaquidico, comuna de Tirúa, al sur de la provincia de Arauco.

De acuerdo a los primeros antecedentes, pasadas las 15:00 horas, personal de Fuerzas Especiales de la subcomisaría de Los Álamos realizaba una ronda de protección a fundos que cuentan con esa medida cautelar, cuando desde el bosque les dispararon tiros de perdigones que se incrustaron en el carro policial.

El gobernador de Arauco, Humberto Toro, explicó que "fue, al parecer, en medio de bosques, les dispararon con perdigones, pero no tenemos lesionados ni detenidos. Tampoco fue un enfrentamiento con Carabineros, porque recibieron los perdigonazos y cuando se bajaron no se encontraban los sujetos. (Carabineros) no ocupó armas de servicio".

Carabineros desplegó un operativo policial en la zona para dar con el paradero de los autores de estos disparos.