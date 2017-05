Mujer fue retenida por 20 horas en nuevo "cuento del tío" en Las Condes

La tarde de este miércoles quedó al descubierto un nuevo "Cuento del Tío" que afectó a una mujer de 73 años en la comuna de Las Condes.

El engaño comenzó a las 19:30 horas de ayer martes, cuando la afectada recibió la llamada de un hombre que le aseguró tener secuestrado a su hijo mayor de edad.

Para liberarlo, el sujeto solicitó dinero en efectivo y joyas, concertando la entrega de las especies en un supermercado de Peñalolén. Allí, la afectada le entrega 80 mil pesos en dinero en efectivo junto con ropa.

Sin embargo, el supuesto secuestrador se mostró disconforme con el monto entregado por lo que le exigió a la mujer vender su vehículo. Fue en este contexto que el sujeto acompaña a la afectada hasta su domicilio en Las Condes, donde pasa la noche antes de intentar vender el auto en distintas automotoras de la comuna.

Tras los malos resultados, se trasladan hasta una automotora en La Granja y cuando estaban concretando la venta, los trabajadores sospecharon de la situación ante el nerviosismo de la mujer por lo que increpan al sujeto, momento en el que éste se da a la fuga.

El hijo de la afectada, Rodrigo Velásquez, relató que su madre alcanzó a realizar la transacción por el vehículo. "Mi mamá tenía el dinero en la cartera y cuando van saliendo los tipos dicen 'no, este no es pariente' y lo increpan. Le dicen 'tu estás robando' y el tipo salió corriendo".

"En ese momento ellos deshacen el negocio, llaman a la policía, me llaman a mí. Yo estoy trabajando y me habla un cabo sobre un cuento del tío y yo lo agarro a puteadas y le corté. Después me llaman de nuevo y me dicen que ahí estaba mi mamá y el acento de mi madre es inconfundible", añadió Velásquez.

Este nuevo Cuento del Tío se extendió por cerca de 20 horas y aún no tiene detenidos, por lo que el OS-9 de Carabineros realiza una serie de diligencias con el fin de identificar al culpable y dar con su paradero.