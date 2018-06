Imputado por doble homicidio en Maipú será formalizado el viernes

Hasta el viernes, día en que será formalizado, se amplió la detención de Fabián Cáceres, de 18 años, imputado por el crimen de Carolina Donoso y su hija, Gabriela Alcaíno, quien era su ex polola, a la espera de los resultados de las autopsias practicadas a ambas víctimas en el Servicio Médico Legal, las que serán cruciales en la formalización.

Cáceres confesó el doble asesinato reconociendo que ayer lunes se despertó a las 02:25 de la madrugada y se dirigió a la casa de su ex polola, en la comuna de Maipú, para intentar recomponer la relación entre ambos, que había terminado en abril de este año.

El fiscal José Solís, de la Fiscalía de Alta Complejidad Occidente, explicó que "su suegra lo ve y le dice qué estaba haciendo acá y le tapa la boca para que no gritara y la empieza a apuñalar, y a la hija la logra interceptar en la escalera, cuando estaba llamando a Carabineros, al 133, a las 04:02 de la mañana. Él le corta la llamada, también le tapa la boca para que no gritara y comienza a asestarle cortes".

El persecutor añadió que la herida de Gabriela Alcaíno "es muy profunda, es poco probable de ver, él corta dos costillas, parte del esternón. Uno pudiera pensar que puede ingresar una mano por ese espacio", por lo que plantea la hipótesis de que Cáceres quería extraer algún órgano de su víctima.

En tanto, Fabián Alcaíno, padre de la menor y ex pareja de Carolina Donoso, apuntó que "las mujeres no son de nuestra propiedad, ellas son libres, son hermosas, son todo, son las que nos dan la vida".

El sujeto pidió que "ojalá que tengamos una justicia que actúe, que se anticipe a los hechos, no que actúe cuando la mujer ya está muerta. Que esto sirva para que las autoridades tomen conciencia de que esto no puede seguir. No hay muchas explicaciones para tanta maldad hacia ellas".

El móvil del homicidio serían los celos por la ruptura de la relación. Además, vecinos aseguran que el imputado ya había amenazado a la joven diciéndole "si no estás conmigo no estarás con nadie".