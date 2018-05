SEC formuló cargos a tres empresas por explosión en el Sanatorio Alemán de Concepción

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) dio por concluida la primera etapa de su investigación en torno a la explosión del 21 de abril en la Clínica Sanatorio Alemán de Concepción, Región del Biobío, y formuló cargos al propio centro de salud privada, a GasSur y a la Constructora ISD.

Según señaló la SEC en un comunicado, su investigación "permitió comprobar que la fuga fue originada por una perforación a la red de gas natural ubicada al interior de la clínica por parte de los dos trabajadores que finalmente fallecieron, quienes se encontraban realizando labores no relacionadas con gas, al interior del recinto, sino con la infraestructura del Sanatorio".

La SEC formuló cargos contra el Sanatorio Alemán, Gas Sur y la Constructora ISD por accidente que provocó mortal explosión en la clínica privada de Concepción. @Cooperativa — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) 22 de mayo de 2018

"Nuestra indagación nos permitió comprobar que el accidente en el Sanatorio Alemán era totalmente evitable si es que se hubiesen desarrollado las acciones de coordinación que este tipo de trabajos requiere", manifestó el superintendente Luis Ávila.

"La correcta coordinación, el adoptar medidas de seguridad, corresponde a quien interviene el sector donde existe o hay proximidad de tuberías de gas, y esa acción es la que corresponde a la constructora (ISD)", detalló Ávila.

Los cargos

Respecto al detalle de los cargos, en el caso del Sanatorio Alemán dicen relación con no haber declarado instalaciones interiores de gas; y para la empresa Constructora ISD, que realizaba las labores de remodelación, fueron por ejecutar trabajos sobre la red de gas sin adoptar medidas de seguridad para evitar daños.

Para GasSur los cargos son por no revisar periódicamente la matriz interior de gas; no conservar los antecedentes y planos de construcción de la matriz interior de gas (empalme); prestar el servicio de gas a instalaciones que no se encontraban inscritas en SEC; y no adoptar medidas adicionales de seguridad respecto del empalme.

Superintendente @SEC_cl, Luis Avila, entrega detalles sobre formulación de cargos por explosión en el Sanatorio Alemán de Concepción pic.twitter.com/MbmnvenzZY — Superintendencia de Electricidad y Combustibles (@SEC_cl) 22 de mayo de 2018

Multas

El superintendente Ávila agregó que las empresas disponen de 15 días hábiles para presentar sus descargos ante la SEC, luego de lo cual viene un periodo de análisis y evaluación con miras a la eventual aplicación de sanciones y multas, que pueden llegar hasta las 10 mil Unidades Tributarias Anuales, equivalentes a 5.704 millones de pesos.

También a través de un comunicado, GasSur señaló que "dispone de 15 días para presentar su respuesta y antecedentes ante la propia SEC y así continuar colaborando con la autoridad en las materias donde ha sido requerida" (ver archivo adjunto).