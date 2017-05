Dos gendarmes detenidos por asaltar a colectivero en Talca

Dos gendarmes fueron detenidos tras protagonizar un robo a un colectivero en la madrugada de este martes en Talca, según confirmó la dirección regional de Gendarmería del Maule.

Los funcionarios, vinculados a las unidades Punta Peuco y ex Penitenciaría, fueron detenidos junto a dos civiles tras abordar un colectivo de la línea 21 e intimidar al conductor con un cuchillo, exigiéndole dinero y su vehículo.

Una patrulla pasaba por el lugar y logró una rápida detención de los individuos, según precisó la misma víctima.

"Los vi bien vestidos y nunca me imaginé lo que podían hacer. Cuando en la 2 Norte, doblando por la 3 Poniente, me pescan del cuello y me pegan dos combos en la frente. El colectivero que estaba delante mío les hace cambio de luces, los sigue y los toma en la 4 Poniente. Nunca me imaginé que eran dos gendarmes, me quitaron el colectivo y la plata", comentó.

Mientras tanto, a través de una declaración pública, el director regional de Gendarmería, Alejandro Fuentes, confirmó que se inició una investigación y que se adoptarán medidas, aunque aclaró que no se trata de funcionarios de la región.