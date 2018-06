Gobierno rechaza críticas por "sequía legislativa" y apunta al Congreso

El ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel, se refirió este lunes a las críticas de la oposición respecto a una supuesta sequía legislativa por parte del Gobierno, afirmando que desde el Congreso no se están respetando las urgencias impuestas por el Ejecutivo y que de julio a diciembre presentarán 15 proyectos fundamentales.

Desde uno de los salones de La Moneda, el ministro secretario general de la Presidencia hizo un llamado de atención a los presidentes del Senado (Carlos Montes, PS) y de la Cámara de Diputados (Maya Fernández, PS) ya que no estarían acatando las urgencias el gobierno en materia legislativa.

"En esto queremos ser muy claros: hoy día no se están respetando muchas de las urgencias que el Gobierno ha establecido en materia legislativa y nosotros podemos aplicar las urgencias y vamos a tener que, al parecer, aplicarlas con más intensidad para que se puedan cumplir los plazos de estos proyectos", dijo Blumel.

Sobre si establecer discusión inmediata a todos los proyectos, el ministro añadió que "no es una buena estrategia porque eso afecta la calidad de las políticas públicas".

"Yo creo que el gabinete ha hecho la pega y los ministros han hecho la pega", recalcó.

Blumel remarcó que "el problema no está en el Gobierno sino que no se han respetado las urgencias" y enfatizó que "no vinimos a competir quien hace más leyes, sino mejores".

Como ejemplo, Blumel citó el caso del proyecto de Ley de Inmigraciones, por el cual el Gobierno ha puesto cuatro veces urgencia y aún no se vota en general.

Además, el ministro destacó que durante estos 100 primeros días de Gobierno se han presentado 21 nuevas iniciativas legislativas, 17 proyectos de ley y 45 urgencias.

Por último, desde la Segpres se informó que se presentarán 15 proyectos fundamentales, entre los que están la modernización de Carabineros, la reforma a las Isapres, el mejoramiento de las pensiones, la modernización de la reforma tributaria, la regularización de Uber y Cabify, la ley de Integridad Pública y la reforma a las notarías.