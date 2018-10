Reforma tributaria: Rodrigo Valdés acusó "falta de neutralidad fiscal y de equidad"

El ex ministro de Hacienda Rodrigo Valdés identificó una "falta de neutralidad fiscal y de equidad" como los mayores problemas del proyecto de modernización tributaria del Gobierno en una columna publicada en El Mercurio este domingo.

El texto titulado "Los nudos de la reforma tributaria" apunta parte por parte las incongruencias que, a juicio del ex secretario de Estado, deben solucionarse en la iniciativa para que se promulgue.

Según Valdés, el proyecto "tal como está, no entusiasma lo suficiente para lograr aprobarse", por diversos efectos contrarios a lo esperado por sus autores que es posible que se presenten.

En el caso de la equidad horizontal propuesta, Valdés no ve opción de que se realice plenamente, ya que las sociedades de inversión pueden postergar los impuestos o moderar su carga tributaria distribuyendo el pago entre una familia, mientras que un empleado no puede hacerlo con sus rentas.

"La planificación tributaria agresiva (o elusión) es vertical y horizontalmente inequitativa", aseguró el ex ministro.

Valdés añade que la progresividad de la nueva propuesta solo se puede evaluar si se sabe "¿qué parte de los cambios en recaudación irá a los primeros percentiles de ingresos? El Gobierno debe hacer y compartir las estimaciones".

El ex ministro apunta que la distribución de ingresos actual de Chile no difiere tanto de otros países avanzados, y sin embargo, "nuestro sistema impositivo es muy poco progresivo", y "la reforma debiera al menos intentar no profundizar este desacierto".

La integración del sistema y las pymes

Por otro lado, el texto indica que la integración del sistema aumenta la rentabilidad de los proyectos, pero baratea la distribución de los dividendos, anulando la intención original.

"Una rebaja al impuesto de las empresas lograría mayores efectos, pero eso lo descartó el propio Gobierno", precisó.

Respecto a las pymes, Valdés considera que estas empresas "podrían quedar igual o marginalmente mejor" con el esquema de renta presunta basado en ventas, ya que "desincentivan la necesaria formalización. Es tiempo de acotarlas no de expandirlas".

El texto concluye con el ex secretario de Estado motivando a tanto el Gobierno como la oposición ceder en algunos aspectos que cada uno considera claves para promulgar una reforma efectiva.

"Los nudos principales que enfrenta este proyecto tributario -su falta de neutralidad fiscal y de equidad- son posibles de desatar, y para eso se necesitan paciencia, perseverancia y flexibilidad", puntualizó.