Alcaldesa Cathy Barriga respondió a denuncias de despidos en Maipú

Indicó que la Unidad de Transparencia del Municipio "detectó una gran cantidad de funcionarios fantasmas, es decir, que se les paga pero no trabajan".

La alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga (UDI), respondió en duros términos a las denuncias de despidos masivos en el Municipio en plena sesión del concejo municipal este martes y acusó a dos concejales de no haber fiscalizado irregularidades en la administración de Christian Vittori.

La jefa comunal salió al paso de la acusación de Sindicato de Trabajadores a Honorarios de la Municipalidad de Maipú del pasado 30 de diciembre, donde denunciaron que "más de 470 trabajadores de nuestro municipio fueron notificados y desvinculados de sus funciones en vísperas del Año Nuevo".

Ante esto, Barriga dijo que la Unidad de Transparencia del Municipio "detectó una gran cantidad de funcionarios fantasmas, es decir, que se les paga pero no trabajan", antecedentes que llevará a la Fiscalía y al Servicio de Impuestos Internos (SII) por posible fraude al fisco.

Mientras que "respecto a la no renovación de algunos contratos de personas que prestaban servicio a la Municipalidad (...) se ha hablado de despidos y quiero aclarar que ninguna persona ha sido despedida. Sus contratos terminaban el día 31 de diciembre y se ha tomado la difícil decisión de no renovar algunos de ellos".

A esto agregó que solo en 2016, durante la administración de Vittori, "de manera irresponsable, la Municipalidad contrató a más de 900 personas a honorarios".

"Hoy la Municipalidad cuenta con casi tres mil 300 prestadores de servicio a honorarios solo quienes ingresaron el 2016 significan un gasto de más de 6 mil millones de pesos. Claramente existe una sobredotación de personal, nos tenemos que hacer cargo", recalcó.

Finalmente, Barriga encaró a los concejales que apoyaban la denuncia del sindicato, Marcela Silva (PS) y Ariel Ramos (PC), acusándolos de no fiscalizar en la administración anterior.

"Concejal Ramos, en especial a usted en su rol fiscalizador, al igual que la concejala Silva, por qué ustedes no fiscalizaron de manera adecuada en su rol la administración del 2016, en donde se contrataron 900 personas y está provocando este daño a las personas que están acá", cuestionó la alcaldesa en medio de aplausos.

Concejal comunista descarta que no haya existido fiscalización

Una vez finalizada la sesión del concejo, Ramos aseveró que "la nueva administración llegó con un sello bastante antidemocrático".

El concejal comunista cuestionó a Barriga por levantar la sesión y no dar tiempo a réplica, y aclaró que "en ningún momento la he denostado. Quiero hacer una invitación a que no confunda la crítica política con una crítica personal".

"Eso que no fiscalizamos, que no defendimos los derechos de los trabajadores en la gestión pasada, eso es falso. Reclamamos en varias oportunidades, y el mismo sindicato lo puede rectificar, cuando en la gestión pasada de Christian Vittori se desvinculó a algunas personas por motivos políticos", añadió.

Revisa acá el video completo de la sesión del concejo municipal: