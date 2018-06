Cámara aprobó acuerdo para pedir a Piñera dar urgencia a proyecto que rebaja dieta parlamentaria

La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución para solicitar formalmente al Presidenta Sebastián Piñera poner urgencia al proyecto que apunta a rebajar la dieta parlamentaria y que fueron ingresados hace ya cuatro años.

La iniciativa tuvo 76 votos a favor, 46 en contra y 25 abstenciones y uno de los que argumentó en contra de la solicitud estuvo el diputado de RN Jorge Rathgeb.

"Me hago una pregunta ¿somos más o menos importantes que los ministros de Estado, que los jueces, que los fiscales? ¿Acaso a nosotros tiene que rebajarse la dieta y no a otros que desarrollan labores tan importantes como la que desarrollamos nosotros? Les pido votar en contra de este proyecto para ser consecuente, particularmente a la gente que no ha sido capaz de devolver el dinero que ellos creen haber ganado en exceso", dijo el parlamentario.

Los impulsores de los proyectos -que ahora están pidiendo que al menos puedan ser debatidos- recordaron que mientras el sueldo mínimo está en 276 mil pesos brutos, un parlamentario gana 9,3 millones.

Los votos en contra a este proyecto de resolución fueron casi totalmente de parlamentarios de Chile Vamos, aunque también optaron por esta opción los DC Pablo Lorenzini y Mario Venegas.