Este miércoles se constituyeron las comisiones de la Cámara de Diputados

Durante la tarde de este miércoles se constituyeron las 26 comisiones permanentes en la Cámara de Diputados en virtud del acuerdo de la oposición para colocar en cada una de ellas a alguno de sus representantes.

En el caso de la comisión de Derechos Humanos se ratificó el acuerdo y se eligió a la diputada comunista Carmen Hertz, histórica abogada de derechos humanos, un aspecto significativo para el mundo de la izquierda.

La comisión de Familia será encabezada por Pamela Jiles (PH), en la comisión de Recursos Hídricos fue electo como presidente el diputado René Alinco (Ind); en la de Trabajo, Gastón Saavedra (PS); en Seguridad el DC Iván Flores.

En tanto, al frente de una de las comisiones más importantes -Constitución, Legislación y Justicia- quedará a cargo del diputado Hugo Gutiérrez (PC), el mismo que se querelló contra el ahora Presidente Sebastián Piñera por el caso Exalmar y que tuvo que pagar las costas del juicio una vez que el Mandatario fue sobreseído.

Se respetó el acuerdo de la oposición y Gutiérrez obtuvo siete votos contra seis sobre el candidato del oficialismo.

"Tuve que aclararle a todos los integrantes de esta comisión que no llegó el cuco, porque entiendo bien mi deber de ser ecuánime en el debate de dar garantías a todos y todas en el debate correcto, justo", comentó el parlamentario comunista.

En el caso de la comisión de Obras Públicas estaba el acuerdo de elegir a la diputada Jenny Álvarez (PS) y al momento de la votación se produjo un empate a seis con el candidato oficialista ya que el parlamentario debutante Karim Bianchi (PR) no había llegado para votar el acuerdo.

"Por no conocer la ciudad bien me demoré un poco más, todavía no tengo los tiempos en el tema de conducción y llegué justo al término de la comisión. Llamé para pedir las excusas a la diputada y por suerte la votación salió favorable", dijo Bianchi.

Al existir empate en la votación se tuvo que resolver con una moneda al aire y ganó la diputada Álvarez, con lo que se concretó el acuerdo de la oposición.

En el caso del Senado, aún no ha ocurrido un acuerdo que se pueda informar pese a que las conversaciones están avanzadas, pero no se han podido cerrar, por lo que en esta primera semana de legislatura aún no se han instalado las comisiones de la Cámara Alta.

Así quedaron las presidencias de las comisiones:

Relaciones Exteriores: Vlado Mirosevic (PL)

Gobierno Interior: Daniela Cicardini (PS)

Defensa: Manuel José Matta (DC)

Seguridad Ciudadana: Iván Flores (DC)

Derechos Humanos: Carmen Hertz (PC)

Hacienda: Pablo Lorenzini (DC)

Constitución: Hugo Gutiérrez (PC)

Trabajo: Gastón Saavedra (PS)

Vivienda: Carlos Abel Jarpa (PRSD)

Salud: Juan Luis Castro (PS)

Educación: Cristina Girardi (PPD)

Economía: Alexis Sepúlveda (PRSD)

Minería: Marcela Hernando (PRSD)

Pesca: Gabriel Ascencio (DC)

Ciencia y Tecnología: Giorgio Jackson (RD)

Familia: Pamela Jiles (PH)

Cultura: Marcelo Díaz (PS)

OO.PP: Jenny Álvarez (PS)

Agricultura: Alejandra Sepúlveda (Frente Regionalista)

Medioambiente: Catalina Pérez (RD)

Bomberos: Raúl Leiva (PS)

Deporte: Marcelo Ilabaca (PS)

Desarrollo Social: Jaime Naranjo (PS)

Recursos Hídricos: René Alinco (Ind)