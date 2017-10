Caso SQM: Fulvio Rossi fue desaforado

La Corte de Apelaciones de Santiago aprobó este miércoles el desafuero del senador Fulvio Rossi, en el marco del caso SQM.

La petición de la Fiscalía se dio luego de que el parlamentario independiente, en dos oportunidades, no asistiera a su formalización por delitos tributarios vinculados al financiamiento ilegal de su campaña política.

El fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, expresó su satisfacción con la decisión del pleno del tribunal por 17 votos a favor y siete en contra.

"Nos va a permitir citar bajo apercibimiento legal al senador o, incluso, pedir la orden de detención si caso mantiene la idea de sustraerse de la acción de la justicia", indicó el persecutor.

El Ministerio Público comunicó que se investiga a Rossi por delitos tributarios de facilitación de documentación tributaria ideológicamente falsa en 2008, 2009 y 2012 por más de 83 millones de pesos, para financiar campañas políticas.

Entre los antecedentes que pesan en contra del parlamentario por la Región de Tarapacá están la querella del Servicio de Impuestos Internos por facilitación de facturas falsas, previo acuerdo con el ex gerente general de SQM Patricio Contesse, a través de terceros, como su asesora de prensa Mariela Molina.

El fiscal Gómez detalló que "el senador Rossi instrumentalizó a un grupo de personas, a través de las cuales conseguía facturas ideológicamente falsas, las que se entregaban, a su vez, a SQM para que ésta pagara un impuesto menor al que debían pagar y creo también que debe haber sido un antecedente importante el hecho que todas las platas que se pagaron a Mariela Molina, que era su jefa de gabinete, terminaron en la cuenta corriente del propio senador".

"Estamos hablando de mucho dinero, de manera tal que esto nos va a permitir a nosotros poder continuar con la investigación", aseveró.

En tanto, la defensa de Rossi anunció que recurrirá ante la Corte Suprema para impugnar el fallo del tribunal capitalino.

A través de un video y de un comunicado, el senador por la Región de Tarapacá insistió en su inocencia y recalcó que "no he sido desaforado".

"Me encuentro en el pleno ejercicio de mis funciones", dijo Rossi, explicando que durante la presente jornada "vamos con estos antecedentes a demostrar mi inocencia en la Corte Suprema".

