Nabila Rifo presentó recurso judicial por uso que candidato a diputado hizo de su imagen

Representada por la abogada Paz Becerra, Nabila Rifo presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago dando cuenta del uso no autorizado de su imagen, con fines de campaña, por parte del candidato a diputado Diego Schalper.

Bajo la leyenda "Construyamos un país más justo, Diego Schalper diputado", el aludido publicó el pasado 12 de julio un mensaje en su cuenta de Facebook reclamando por la "ausencia de justicia" en Chile.

El flyer iba acompañado por una imagen captada en el marco del juicio oral que se realizó en Coyhaique por la agresión a Nabila Rifo, y desató en redes sociales una ola de críticas por el uso político de dicho crimen.

Según informó The Clinic Online, la abogada Becerra concurrió esta mañana al tribunal de alzada capitalino e hizo presente que Diego Schalper -postulante independiente en lista RN por el Distrito N° 15 (Rancagua, Machalí, y Rengo, entre otras comunas)- jamás se contactó con ella, que no lo conoce y éste que no le pidió autorización para usar su imagen con fines políticos.

Agrega que durante el juicio oral prestó declaración para que el país conociera los hechos de los que fue víctima, circunstancia en la que fue fotografiada en el Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique, pero "sin consentir ni explicitar jamás que (las imágenes) fueran utilizadas y/o reproducidas con otros fines".

Nabila Rifo subraya que "no sólo se utilizó su imagen para transmitir un mensaje político que no la representa, sino que además resulta contradictorio con el mensaje de 'ausencia de justicia', al no tener un gesto mínimo de respeto y solicitar previamente su consentimiento", detalla The Clinic.

El polémico posteo de Facebook incluía un flyer promocionando, a todo color, el mensaje "Diego Schalper diputado".

"Ilegal y arbitrario"

La mujer plantea que lo anterior constituye una vulneración a su integridad, que no desea ser utilizada en campañas políticas de ninguna índole -menos aún sin su consentimiento- y, por esto, solicita a la Corte de Apelaciones que declare lo obrado por el candidato como "un acto ilegal y arbitrario".

A la vez, pide que Schalper "se abstenga de utilizar la imagen del recurrente, de cualquier forma y por cualquier medio, sin su consentimiento, con expresa condenación en costas".

"Me sorprende que hablen de aprovechamiento"

A la luz de la polémica Diego Schalper -abogado PUC, apoyado por Sebastián Piñera y defensor de "las enseñanzas sociales del cristianismo"- borró el referido posteo de Facebook, para luego publicar sus descargos.

"Los que aspiramos a representar e influir en la discusión pública no podemos callar ante hechos que nos parecen injustos e inaceptables, especialmente cuando se trata de solidarizar y amplificar las injusticias que padezcan las víctimas. Así, me pareció que el fallo de la Corte Suprema a propósito de la brutal violencia padecida por la Sra. Nabila Rifo exigía realizar una reflexión política clave: ¿están siendo los jueces parte de la solución, o más bien parte del problema del incremento de la violencia de la mujer y del aumento de la sensación de impunidad que se viene desarrollando en Chile?", escribió en la red social el 14 de julio.

"Me sorprende (...) que algunos hablen de 'aprovechamiento político' de mi parte al referirme respecto de este hecho de público conocimiento. Lo mismo se le atribuyó al diputado Saffirio cuando se refirió a otro caso muy sensible y dramático, que es el padecimiento de miles de niños en los Hogares del SENAME. ¿Cuál es el rol de la política, sino es proponer opiniones y reflexiones a partir de los hechos que acontecen en la realidad, por sensibles y difíciles que sean? ¿Se pretende que uno sea parte del silencio cómplice?", filosofó entonces.